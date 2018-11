Policía responde a atacante armado en secundaria de Carolina del Norte

La policía respondía el viernes a un incidente protagonizado por un atacante armado en una escuela secundaria de Carolina del Norte, informaron medios estadounidenses.

La situación se está desarrollando en la Topsail High School, en Hampstead, Carolina del Norte, informó WECT, una estación de televisión de Wilmington.

“En este momento, todos los campus en el lado este del condado están bloqueados”, dijo la policía local en Twitter.

La policía informó que no hay heridos. “No se reportaron lesiones en situación de tirador activo en Topsail High a partir de las 7 a.m”.

Con información de La Voz de América

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.