Podrían cambiar juez en el caso de corrupción en la Muni de Xela

Por Shirlie Rodríguez |

Se espera que la Sala Quinta de Apelaciones notifique a las partes del proceso sobre la decisión que tomaron por la recusación a la jueza que hicieron los sindicados Cástulo Domínguez Cayax, Marvin Rodas y Mario César Pacay, vinculados al caso de corrupción en la Municipalidad de Quetzaltenango.

De forma extraoficial se conoce que los magistrados aceptaron la recusación y que han trasladado un oficio al Consejo de la Carrera Judicial para que se designe a un nuevo juez para que conozca el proceso.

Hasta el momento, la defensa de Carmen María y Ana Gabriela Barrientos, además de Rossana Schoenfeld, han solicitado una exhibición personal a favor de las sindicadas porque refieren que están detenidas de forma ilegal y con esto requieren que sean liberadas, mientras se inicia de nuevo la audiencia de primera declaración.

La exhibición personal también será a favor del exalcalde de Quetzaltenango, Jorge Rolando Barrientos Pellecer. Por el momento, los recursos a favor de la familia de “Mito” fueron resueltos sin lugar por los magistrados.

El Ministerio Público (MP) dio a conocer que se han inmovilizado varias propiedades y bienes de algunos de los implicados en el caso, porque son parte de la investigación.

El 11 de septiembre de este año, el MP y la Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala (Cicig) desarrollaron allanamientos en busca de exfuncionarios municipales que pedían sobornos a empresarios de la construcción para adjudicar proyectos. En este proceso también figura la exgobernadora departamental de Quetzaltenango, María Elisa López Ixtabalán.

