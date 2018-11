PNC participa en taller para manejo y fortalecimiento de mapas de reducción de hechos delictivos en Quetzaltenango

Por Oswaldo Cop |

Mandos superiores, subalternos y personal de la escala básica de la Comisaría 41 de la Policía Nacional Civil (PNC) de Quetzaltenango participan en un taller de fortalecimiento de sus conocimientos en el manejo y elaboración de mapas para la reducción de hechos delictivos en sectores con mayor índice delincuencial del departamento.

Este taller se desarrolló en el auditorio de la Comisaría 41 y fue impulsado por representantes del Centro de Investigación Triangular RTI Internacional, como parte del proyecto MPP Comisaría Modelo.

La actividad se desarrolló en conjunto con personal de la Jefatura de Planificación Estratégica y de Desarrollo institucional (Jepedi) de la PNC, quienes impartieron temas acerca de planificación estratégica y toma de decisiones en el trabajo policial en zonas rojas.

Dentro de la metodología utilizada para la elaboración de los mapas fue necesario adentrarse en el sistema ARCGIS, que es un sistema completo que permite recopilar, organizar y administrar información para la implementación de tácticas y estrategias dentro de la planificación operativa.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.