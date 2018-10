PNC les incauta una pistola y teléfonos a dos presuntos asaltantes

Por Redacción Sucesos |

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a dos presuntos asaltantes en la 29 avenida y calle Rodolfo Robles, zona 1 de Quetzaltenango.

Los detenidos fueron identificados como Julio Francisco López, de 28 años, y Leonel Gómez Tacam, 26, a quienes les incautaron una pistola calibre 9 milímetros, un cargados y siete cartuchos, además de cuatro teléfonos.

Las fuerzas de seguridad informaron que los detenidos, bajo amenazas de muerte, despojaban de teléfonos a transeúntes, además que fueron reconocidos por las víctimas.

