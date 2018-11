PNC: Crimen de joven en San Mateo estaría relacionado a pelea entre pandillas

Por Oswaldo Cop |

La primera hipótesis de la Policía Nacional Civil (PNC) es que el asesinato de Darivel Abran Monterroso Mendoza, de 18 años, se relaciona a una pelea de territorio entre pandillas.

El cadáver del joven fue hallado el domingo reciente, en un río de aguas negras, en el barrio La Reforma, San Mateo, Quetzaltenango.

El informe del Ministerio Público (MP) es que el cadáver tenía heridas en el tórax y cráneo, las cuales fueron causadas con arma de fuego.

Los investigadores de la PNC y del MP descartan que Monterroso Mendoza fue asesinado en el lugar. Añadieron que cerca de donde fue hallado el cadáver habían marcas en árboles de la pandilla Mara Salvatrucha.

