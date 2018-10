PNC captura a cinco presuntos asaltantes en la zona 3 de Xela

Por Erick Colop |

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) captura a cinco presuntos asaltantes, entre ellos, una mujer, en la 13 avenida y 4a calle, zona 3 de Quetzaltenango. El arresto fue el domingo, a las 22.30 horas.

Los arrestados fueron identificados como Fredy Fernando Paz Puac, de 18 años, ayudante de bus; Cristián Jesús Francisco González Barreno, 19; José Luis Escobar García, 20; Gonzalo Arodi Rodas Carreto, 21, y Jenifer Estéfano Godínez Carreto, 24.

La información de la PNC es que los cinco iban en el vehículo blanco P-570DJN y habían asaltado a un mujer, sobre la 12 avenida, zona 3 de Xela, sector conocido como Cuesta Blanca.

La denuncia indica que, bajo amenazas de muerte, despojaron de un teléfono celular a la víctima. A los detenidos les incautaron teléfonos y un revólver y nueve municiones útiles de calibre ignorado.

De acuerdo a los investigadores, Jenifer Godínez Carreto era esposa de un reo asesinado en un ataque armado, en el Preventivo para Varones, y es hermana de un recluso.

