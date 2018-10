Autoridades municipales de Quetzaltenango analizan usar cepos en operativos

Por Carlos González |

A partir de ahora, la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) no podrá disponer de la coordinación que tenía con una empresa de grúas, con la cual desarrollaba operativos para retirar vehículos estacionados en áreas prohibidas.

Según algunos concejales de la comuna de Xela, existe ilegalidad al no respetar la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que no se hizo un proceso de licitación.

El presidente de la Comisión Municipal de Tránsito, Diego Morales, explicó: “Lamentamos esta situación, debido a que se limita el trabajo de la PMTQ para el retiro de vehículos estacionados en áreas prohibidas”.

Morales indicó que, ante esta situación, se está trabajando de forma urgente en la creación de un reglamento para reactivar el uso de cepos en Xela.

