Plasma la cultura de Guatemala en personajes virtuales, al estilo de Disney

Con información de Carlos González.

Quetzaltenango. María Elena Luis Minera de 22 años, de edad, originaria del municipio de San Juan Ostuncalco, ha sorprendido en redes sociales con la creación digital de dibujos inspirados en trajes tradicionales de Guatemala. La artista desde muy pequeña tiene el gusto por el arte y en esta ocasión presenta los rostros de personajes de princesas al estilo Disney pero con la indumentaria maya.

Hasta ahora, Maria Elena Luis Minera, ha realizado 11 ilustraciones a su estilo, la mayoría mujeres, cada uno tiene un traje tradicional guatemalteco como: Coban, Quiché, Quetzaltenango, San Juan Ostuncalco entre otros que le han sugerido en instagram @elenminera .

“Con el arte digital he querido promover los textiles de mi bello país, la cultura de Guatemala me fascina y quise plasmarlo de esa manera ya que he crecido con referencias de personajes de Disney, anime y manga. Estoy haciendo además un proceso llamado Fan Art, que es un personaje realizado por un artista y luego lo plasmo con mi propio estilo” explica Minera.

A inicios de este mes la artista decidió realizar estos dibujos de manera digital y publicarlos en las redes sociales, que hasta ahora se han viralizado en toda la web. Explica la artista que continuará promoviendo la riqueza cultural de Guatemala de esta manera.

La artista, hizo un llamado a los jóvenes artistas para que se sientan orgullosos de sus raíces y que no se le tenga miedo a las críticas, «hay que demostrar lo que nos gusta hacer y demostrar que en Guatemala hay talento», concluyó.