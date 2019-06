Piloto señala a persona que aparta parqueos, de haber dañado su vehículo

Con información de Henry Popá.

Quetzaltenango. Piloto acusa a una persona que se dedica a apartar parqueos, de causarle daños a su vehículo, a un costado de la Catedral, zona 1 de la ciudad altense. El sujeto hizo esto luego de que el piloto se negara a pagarle la cuota solicitada.

La Municipalidad de Quetzaltenango mantiene prohibición para que estas personas operen en la ciudad. El afectado refirió que el sujeto le dijo que se «atuviera a las consecuencias», si seguía insistiendo en responsabilizarlo de los daños.

«Me tienen de aquí para allá, la Policía Municipal de Tránsito Quetzaltenango (PMTQ) me refirió al Juzgado de Asuntos Municipales y en el juzgado me dicen que me dirija a la PMTQ o al Ministerio Público ( MP) . Yo pensé que con lo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), estos problemas ya no se verían», refiere el afectado.

Pilotos solicitan a las autoridades municipales para que retiren a estas personas de la zona.

