Piloto, posiblemente ebrio, provoca accidente en la avenida Las Américas

El jueves por la noche, en la avenida Las Américas, entre zonas 3 y 9 de Xela, se registró un accidente de tránsito.

Bomberos Voluntarios informaron que el piloto que protagonizó el accidente es Arnoldo Rocael Pérez Medrano, de 25 años, quien posiblemente iba ebrio.

El vehículo que conducía Pérez volcó, y pese a lo aparatoso del accidente, no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial.

