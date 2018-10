Piedra cae sobre vivienda en el barrio Santa Ana

Con información de Erick Colop.

Una piedra de gran tamaño se desplomó sobre una vivienda ubicada en la 13 calle del Barrio Santa Ana, de la zona 1 de la ciudad de Quetzaltenango, esto tras la fuerte lluvia de este martes en la ciudad altense. Mientras vecinos revisaban daños, se desplomaron varias piedras, se alarmaron y salieron corriendo del inmueble.

La situación obligó a los vecinos a evacuar varias viviendas, comenzaron a sacar pertenencias al mismo tiempo.

Bomberos Voluntarios trasladaron herida a Amparo Ulin de 45 años de edad a centro asistencial de la zona 3, con varios golpes en cabeza y rostro.

La familia afectada se encontraba viendo televisión al momento que cayó la piedra.

Luego de algunas horas, autoridades no se hacían presentes a la zona de emergencia. Se solicitó la presencia de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) para la revisión respectiva.

