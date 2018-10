Piden a la Virgen del Rosario por la paz de Guatemala

Por Carlos González |

El fin de semana se desarrollaron varias actividades religiosas por la celebración del día principal de la Virgen del Rosario (7 de octubre) patrona del pueblo católico de Quetzaltenango.

Las actividades iniciaron desde el viernes y el domingo reciente, a la medianoche, se desarrolló una serenata a la Virgen, luego misas donde se pidió por la paz de Guatemala.

Quetzaltecos llegaron a venerar a la Virgen, en la Catedral del Espíritu Santo, en el Centro Histórico de Xela, zona 1.

En la mayoría de las homilías desarrolladas el domingo, se pidió la intercesión de la Virgen del Rosario para que ayude a los guatemaltecos para que, en medio medio de los problemas sociales, solidariamente se enfrente la pobreza, inseguridad y migración.

“En medio de este ambiente de fiesta patronal en su honor, acudimos a la Virgen del Rosario que es auxilio de los cristianos para que nos acompañe y nos dé fuerza para conseguir el bien común”, se detalló en una de las homilías.

El domingo hubo conciertos y quema de juegos pirotécnicos. Las actividades continuarán el próximo sábado 13, con una eucaristía dedicada a enfermos y adultos mayores, el domingo 28, a las 15 horas, será la procesión final de la Santísima Virgen del Rosario, la cual recorrerá el contorno del parque a Centroamérica.

