Perú triunfa en la primera etapa de la Vuelta a Guatemala

Finaliza la primera etapa, con 87.4 kilómetros de recorrido, de la capital a Guastatoya. Alonso Gamero de Perú terminó en primer lugar con un tiempo de 01:54:17, el podio fue complementado con el mismo tiempo por; Dorian Monterroso y Alfredo Ajpacajá del equipo quetzalteco Decorabaños.

| METAS VOLANTES |

1) Dorian Monterroso (Guatemala) – 5 puntos.

2) Reiner Honig (Holanda) – 3 puntos.

3) Stephan Bakker (Holanda) – 1 punto.

| PREMIOS DE MONTAÑA |

1) Walter Escobar (Guatemala) – 11 puntos.

2) Alder Torres (Guatemala) – 5 puntos.

3) Alonso Gamero (Perú) – 5 puntos.

– Mejor equipo al momento: Decorabaños de Xela con 5 horas 42 minutos y 51 segundos.

– Mejor equipo extranjero: Múltiples Corella de Costa Rica a 00:04:36 del equipo altense.

Mañana tendrá lugar la segunda etapa, entre Jalapa y Jutiapa con un recorrido de 98.3 kilómetros.

