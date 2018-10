Perú | Arrestan a Keiko Fujimori

Este miércoles, a petición de la Fiscalía de Perú, las fuerzas de seguridad arrestaron a Keiko Fujimori, líder del partido opositor Fuerza Popular.

La abogada de Fujimori, Giuliana Loza, indicó que la hija del expresidente peruano, Alberto Fujimori (1990-2000), permanecerá diez días bajo arresto preventivo y vigilada por policías.

La detención fue por una acusación de lavado de activos, durante su campaña presidencial en el 2011. El caso se registra una semana después que la justicia peruana retiró el indulto al exmandatario Fujimori.

Con información de La Voz de América

