Personal del CAP se una a demanda de dignificación salarial

Por Oswaldo Cop |

Personal del Centro de Atención Permanente (CAP), zona 3 de Xela, se une a las acciones de los profesionales de la salud, quienes demandan una dignificación salarial.

Los trabajadores instalaron una manta frente al CAP como apoyo al movimiento, además de moñas blancas.

Esta acción se suma a los plantones, suspensión de servicios y marchas que se han registrado en el Hospital Regional de Occidente (HRO), Hospital Rodolfo Robles y Área de Salud.

Hasta el momento no se ha logrado un acuerdo entre médicos y Gobierno, y en esta crisis los más afectados son los usuarios de salud.

