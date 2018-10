Periodistas denuncian ante la CIDH represión en Nicaragua

Representantes de organizaciones periodísticas de Nicaragua denunciaron el martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, varios casos de violación, amenazas, detenciones y medidas de represión y violencia contra los medios y manifestantes antigubernamentales.

Durante el segundo día de sesiones del 169 periodo de sesiones de la CIDH en Boulder, Colorado, Estados Unidos, los participantes dijeron que en Nicaragua hay una intención de aplastar el discenso y están tomando represalias contra todas las personas que tuvieron algún rol en las recientes protestas contra el gobierno.

Los periodistas presentes dijeron que aún se sienten en peligro para ejercer su profesión en Nicaragua pese a medidas de protección vigentes.

El secretario ejecutivo de la CIDH Paulo Abrao dijo con respecto a la situación en Nicaragua que la forma de resolver la crisis sería via independencia judicial, que los jueces tuvieran control de la policía, no permitiendo detenciones arbitrarias.

El relator especial de Libertad de Expresión, Edison Lanza, indicó que en Nicaragua se está instalando un patrón de deportación de periodistas extranjeros que quieren reportar, ofrecer información y un punto de vista de lo que está sucediendo.

Es indudable que la presencia de los organismos de la CIDH para acompañar es fundamental para no dejar que Daniel Ortega pueda normalizar la excepción indicaron los participantes de la audiencia.

Antonia Urrejeola, relatora de la CIDH para Nicaragua lamentó que el estado de Nicaragua no esté presente en la audiencia y volvió a invitar al gobierno de Ortega a hablar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hace tres años que Nicaragua no participa de las audiencias de la CIDH.

La CIDH exhortó al Estado nicaragüense a no tomar represalias contra las personas que participaron en audiencia sobre represión de protestas en Nicaragua y asegurarse que ciudadanos privados tampoco lo hagan.

Con información de La Voz de América

