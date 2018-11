PDH emite comunicado para erradicar crímenes contra periodistas

Por Shirlie Rodríguez |

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) emite un comunicado en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas (2 de noviembre).

En el comunicado, la institución hace referencia a los riesgos que existen en el ejercicio periodístico y que se deben garantizar las medidas de seguridad.

En Quetzaltenango, en los últimos años, se han reportado agresiones físicas en contra de periodistas, casos donde no han existido mayores avances en favor de los afectados.

Foto ilustrativa de portada: rotativo.com.mx

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.