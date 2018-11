Parlamento venezolano pide presencia de Alta Comisionada de ONU

En la sede de la ONU en Caracas, la Comisión de Política Interior del Poder Legislativo sesionó este martes para pedir que la Alta Comisionada de la organización, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, constate la crisis por la que atraviesa la nación sudamericana.

“Michelle Bachelet tiene que venir al país para verificar in situ las violaciones de DD.HH que están ocurriendo en nuestra Venezuela”, afirmó la parlamentaria y presidenta de la comisión, Delsa Solórzano.

El colaborador de la Voz de América, Alvaro Algarra, estuvo presente durante el evento.

En la sesión del miércoles la comisión también aprobó encomendar a un grupo de abogados y defensores de derechos humanos, entre ellos Lilian Tintori, esposa del preso político y líder opositor Leopoldo López, para hacer llegar el documento formal a la sede correspondiente.

En el texto, el parlamento venezolano incluirá testimonios de las víctimas de las violaciones de esos derechos que quiere que Bachelet constate. En el acto estaban presentes familiares del diputado Juan Requesens, quien este 7 de noviembre cumple 90 días detenido.

La semana pasada, el diputado y presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración del parlamento venezolano, Francisco Sucre, indicó en su cuenta de Twitter que también solicitará la presencia de la Alta Comisionada en el país para la realización de un informe.

​El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya aprobó en septiembre una resolución en la que pide al gobierno venezolano abrir sus puertas a la asistencia humanitaria y colaborar con su Oficina de Derechos Humanos y el resto de los mecanismos del Consejo.

En ese momento, Bachelet, afirmó en una entrevista con Noticias ONU, que cuando se reunió con el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en Ginebra en septiembre le pidió acceso al país y le explicó que su oficina igual tiene que monitorear y hacer un reporte sobre la situación de los derechos humanos y sería mejor si tiene acceso a todas las fuentes.

“Lo haremos como se espera de nosotros, de manera imparcial, no selectiva, sin sesgo y lo más neutral posible, pero para eso la mejor forma es que tengamos acceso a todos los actores”, indicó Bachelet.

​En el marco de la Asamblea General de la ONU, realizada a finales de septiembre en Nueva York, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro afirmó a la Voz de América que la Alta Comisionada “cuando quiera ir a Venezuela, siempre es bienvenida”.

Con información de La Voz de América

