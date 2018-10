Pareja condenada por extorsión

Por Shirlie Rodríguez |

Luis Ronaldo Unil Girón y Raquel Nohemí Soto Orozco fueron condenados a seis años de prisión por el delito de extorsión. El proceso se desarrolló en el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango.

El debate concluyó esta semana, donde el juez a cargo del proceso judicial determinó que existía responsabilidad de los dos acusados, por ello, les impuso una pena en prisión.

La acusación del Ministerio Público (MP) indica que la pareja fue detenida, el 22 de marzo de este año, en la zona 1 de Xela, cuando supuestamente recogían un paquete que simulaba contener dinero que exigían a víctimas de extorsión.

De acuerdo al MP, la pareja estaba cerca de una cabina telefónica donde estaba el paquete y por ello fue detenida por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

En la audiencia de inicio de debate, los dos se presentaron ante el juez y declararon que ellos viven en el sector, pero que no eran los encargados de recoger el paquete, sino que ellos estaban en ese lugar sin conocer el hecho, hasta que fueron detenidos.

