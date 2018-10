Panamá otorga visas por 5 años a ciudadanos venezolanos

El gobierno de Panamá otorgará a partir del viernes visas estampadas de salidas y entradas múltiples por un término de 5 años a ciudadanos venezolanos, en medio de la crisis y el éxodo que sufre la nación sudamericana.

El anuncio realizado el jueves, incluye a otros países como Cuba, China, India y República Dominicana.

Significa una extensión del plazo, ya que hasta ahora el período válido para la visa estampada oscilaba entre tres meses a tres años.

El Servicio Nacional de Migración de Panamá (SNM) informó en un comunicado que la medida se adoptará haciendo cumplir el Decreto Ejecutivo 611, emitido este jueves, y que se aplicará según el criterio de verificación por los funcionarios.

Esta normativa tiene como finalidad “facilitar los trámites de viajes a turistas y empresarios que ingresan regularmente a Panamá y contribuyen al desarrollo y crecimiento económico”, indicó el SNM.

El organismo panameño indicó que el tiempo de estadía permitido para visitantes extranjeros es de 30 días, de conformidad con la Ley de Migración.

También reafirmó su “compromiso de aplicar las disposiciones migratorias vigentes, basado en el pleno respeto a los derechos humanos y las leyes de la República de Panamá”.

Con información de La Voz de América

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.