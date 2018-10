Organizan Primer Festival del Barrilete en Xela

Por Carlos González |

En conferencia de prensa dan a conocer las bases para participar en el Primer Festival del Barrilete, el cual se desarrollará este domingo, en el Centro Intercultural, zona 3 de Xela. El evento es organizado por la Asociación Cultural Kastajibal Noj y la actual Umial Tinimit Re Xelajuj Noj, Fátima María Rojas Xicará.

En este concurso se premiarán dos categorías: Libre e Infantil. Los ganadores recibirán un incentivo económico.

“El objetivo es crear un ambiente familiar para incentivar a los padres para que los niños conozcan sobre su cultura”, explicó Rojas Xicará.

Las bases para este concurso serán publicadas en los perfiles de Facebook de la Asociación Cultural Kastajibal Noj y de Stereo 100. Para cualquier información los organizadores han compartido el siguiente contacto 5948-1954.

