Organizan foro sobre propuestas alternativas de desarrollo

Por Oswaldo Cop |

Estudiantes de la Maestría en Antropología Social del Centro Universitario de Occidente (Cunoc) desarrollarán el foro “Miradas críticas al modelo neoliberal y propuestas de alternativas de desarrollo”.

El foro gratuito se desarrollará el próximo 27 de octubre, a las 11 horas, en las instalaciones del Módulo 90 del Cunoc.

En la actividad se contará con ponentes de diversos sectores sociales, quienes abordarán propuestas sobre el desarrollo y cómo enriquecer el diálogo.

Al foro se espera que asistan autoridades municipales de Quetzaltenango, de Gobernación Departamental, sociedad civil y Cocode, entre otros.

