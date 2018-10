Organizan festival gastronómico

Por Oswaldo Cop |

Estudiantes de la carrera de Organización de Eventos del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) desarrollan la tercera edición del Festival Gastronómico de Occidente. El objetivo este año fue colaborar con una institución caritativa.

Durante el festival se recaudaron Q17 mil 375 por concepto de entradas y ese dinero fue entregado al asilo Divina Providencia que se ubica en Salcajá, Quetzaltenango. Con el dinero se adquirieron objetos para equipar la cocina del asilo.

Las instituciones son seleccionadas por las autoridades del Intecap, porque las instituciones que serán beneficiadas son postuladas.

