Ordenan iniciar investigación por lavado de dinero

La Fiscalía Municipal de Santiago Atitlán del Ministerio Público (MP) logró que el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de este municipio dictara el auto de procesamiento en contra de Miguel Ángel Belloso López, sindicado del delito de lavado de dinero u otros activos.

Con información que recolectó la Fiscalía, durante la investigación preliminar, se desarrollaron las gestiones en la judicatura que emitió el 12 de octubre reciente, la orden de registro, allanamiento y secuestro de ilícitos en la vivienda de Belloso López.

Durante la diligencia, los fiscales localizaron Q74 mil 605 en efectivo, de los cuales Belloso no logró justiciar el origen.

En la audiencia de primera declaración, que concluyó hoy, los fiscales le solicitaron al juez que autorice la prueba de documentoscopía a los billetes para establecer si son reales o no. Además, se benefició al sospechoso con una medida sustitutiva (fianza para no ir a prisión) que consiste en Q20 mil mil.

