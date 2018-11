Orden ejecutiva eliminaría asilo para migrantes que cruzan de manera irregular

El presidente Donald Trump dijo que anunciará la semana próxima una orden ejecutiva que busca negar la petición de asilo a los migrantes que traten de entrar a Estados Unidos de manera irregular, es decir, por fuera de los puertos de entrada.

La medida sería una respuesta a las caravanas migrantes que viajan desde Centroamérica hacia Estados Unidos y se han convertido en el foco de la atención mediática y política a medida que se acercan las elecciones intermedias.

El presidente llamó a los miles de migrantes que atraviesan México a pie una “invasión” y aseguró que muchos de ellos son “gente ruda” que ni siquiera el país vecino quiere.

“Las mujeres [en México] no los quieren en sus países, quieren tener seguridad”, dijo el presidente en una conferencia de prensa en Washington D.C. antes de salir para Missouri, donde se reunirá con votantes y seguidores.

La cláusula de asilo de la ley de Inmigración y Nacionalidad dice que cualquiera que llegue al país puede pedir asilo. Un migrante que ha sido detenido cruzando por fuera de los puertos de entrada puede solicitar un tipo de asilo que se llama “defensivo”.

Los solicitantes de asilo deben probar que han sido o temen ser perseguidos en su país por su raza, religión, nacionalidad, por pertenecer a un grupo social particular o por su opinión política.

Sin embargo, este tipo de asilo, según el presidente está siendo “abusado” por personas que son “entrenadas” para saber qué decir.

“Estos migrantes no son solicitantes de asilo legítimos, sino se quedarían en México”, dijo el presidente.

Trump también reiteró que quería crear “ciudades de carpas” para albergar a las personas que vengan a EE.UU., incluyendo aquellas que soliciten asilo.

Actualmente no hay suficiente espacio de detención para mantener a las familias que vienen cruzando la frontera. Las fuerzas militares están trabajando en ello, según informó AP, pero no se ha finalizado aún. Sin embargo, por ley, los niños no pueden permanecer detenidos por más de veinte días.

Las peticiones de asilo han aumentado en los últimos años y actualmente hay un retraso de más de 800 mil casos pendientes en las cortes de migración.

Funcionarios de la administración han hablado en contra de lo que llaman ‘vacíos legales’, diseñados para alentar a la gente, especialmente de Centroamérica, a venir a EE.UU. y pedir asilo. Generalmente, solo el 20 por ciento de las solicitudes son aprobadas.

EE.UU. recibió más de 330.000 solicitudes de asilo en 2017, casi la mitad de las que hubo hace dos años, superando a Alemania como el país que más refugiados recibe en el mundo. No obstante, el informe de la Agencia de Refugiados de la ONU (ACNUR), no deja claro exactamente dónde y cómo solicitaron asilo.

Impulsan acción legal



Nexus Services, Inc., un grupo que ofrece servicios de asistencia legal a comunidades de migrantes en crisis, informó que está solicitando a un tribunal federal que proteja a estas personas que buscan asilo de “las políticas ilegales” de Trump.

El grupo dijo además que la acción legal que impulsan busca proteger a los inmigrantes de una eventual aplicación de medidas por parte de los militares y otros agentes federales armados.

“Nexus Services, Inc. financia estas demandas para proteger a individuos y familias del presidente Donald Trump y del comportamiento xenófobo de la administración, defendiendo los derechos de quienes buscan la libertad, la justicia y la búsqueda de la felicidad”, indicó el grupo en un comunicado.

El avance de las caravanas



Actualmente hay cuatro caravanas que se dirigen hacia Estados Unidos. El grupo principal de aproximadamente 4,000 migrantes, desde su pico estimado de más de 7,000, permanece en el sur de México, avanza a pie y está a cientos de millas de la frontera.

Un segundo grupo más pequeño de alrededor de 1,000 migrantes está a más de 321 kms detrás de la primera caravana. Una tercera banda de unos 500 de El Salvador llegó a Guatemala y un cuarto grupo de unos 700 partió de la capital salvadoreña el miércoles.

Respecto a la movilización de las tropas a la frontera, el presidente dijo que si los migrantes les tiran rocas, los soldados y policías deberán actuar como si las rocas fueran “rifles”.

El presidente dijo que las personas que iban en la caravana eran gente “muy ruda” que había pasado por encima de las fuerzas del orden mexicanas.

Además de desplegar el ejército en la frontera sur para evitar la caravana, Trump intensificó esta semana su campaña de poner fin a la ciudadanía con derecho de nacimiento protegida constitucionalmente para todos los niños nacidos en los Estados Unidos.

Planteó, varias veces, temas de inmigración, durante un mitin político el jueves por la noche en Columbia, Missouri. Criticó el “turismo de nacimiento”, donde las madres del extranjero viajan a Estados Unidos para tener bebés, por lo que automáticamente serán ciudadanos estadounidenses. Y denunció la “migración en cadena”, donde estos nuevos ciudadanos traen a sus familias extendidas por el país.

“Vienes al país, tienes como dos meses… y los traerás a todos, a tus tías y tíos y abuelos y mucha gente”, dijo.

Con información de La Voz de América

