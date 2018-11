Operativo en plantaciones de marihuana, en Momostenango Totonicapán

Con información de Oswaldo Cop.

Totonicapán. Capturan a Saturnino Sarate Ixcoy de 31 años en el Paraje Saqkimilaj, caserío Jutacaj municipio de Momostenango y le incautan vehículo robado, tras allanamiento realizado por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) en plantaciones de mariguana que fueron incineradas.

El picop incautado con placas de circulación, P-676 CJW, tiene reporte de robo desde el 15 de octubre del año 2017 en la zona 2 de Xela.

Además, en el Paraje Sicalbe de la aldea San José Siguilá, fueron erradicadas e incineradas 800 matas de mariguana en fase de crecimiento.

