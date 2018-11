Operativo contra el narcomenudeo en Xela

Con información de Oswaldo Cop.

Quetzaltenango. Este jueves tuvieron lugar operativos contra el narcomenudeo, el Ministerio Público (MP) realizó allanamientos e incautó Q.15 mil 170 quetzales, 160 dólares, un arma de fuego, dos cargadores para arma de fuego, 20 municiones y varios documentos.

Ubicaron polvo blanco en varias bolsitas y recipientes de plástico, al realizar la prueba de campo dio presuntivo positivo para cocaína.

Fue ubicada una balanza digital, donde era pesada la droga para su comercialización, según la investigación.

Consignaron una camioneta y ubicaron 1 mil 457 recipientes plásticos vacíos a los que denominan en el reporte como “colmillos”.

