ONU investigará muerte de concejal opositor venezolano

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos investigará la muerte del concejal del municipio Libertador, Fernando Albán ocurrida el lunes.

Así lo confirmó en rueda de prensa Ravina Sahmadasani, portavoz de la Oficina, quien explicó que la muerte en custodia del concejal Albán será uno de los asuntos que incluirá la investigación sobre las supuestas violaciones de los derechos humanos que realizará la entidad.

“El Consejo de Derechos Humanos encargó a nuestra Oficina elaborar un informe sobre Venezuela, por lo que miraremos esto e investigaremos todos los aspectos de la situación de los derechos humanos en Venezuela”.

Entre tanto, la ONU expresó preocupación por la detención continua de 59 ciudadanos colombianos que han estado recluidos sin cargos en Venezuela durante más de dos años.

Los detenidos, que fueron recogidos en operaciones de seguridad separadas en agosto y septiembre de 2016, se encuentran recluidos en una celda en el centro de detención de La Yerguara en Caracas. Según los informes, las condiciones son extremas, y los detenidos no tienen acceso suficiente a alimentos, agua y medicamentos.

Con información de La Voz de América

