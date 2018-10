ONGs venezolanas: Niños y adolescentes fueron víctimas y victimarios en 2017

En Venezuela, las bandas criminales empezaron a utilizar la comida como incentivo para captar a niños cada vez de menor edad. Esa fue una de las conclusiones que comentó el director Observatorio Venezolano de la Violencia​, Roberto Briceño León, a la Voz de América durante la presentación del informe “Somos Noticia 2017”.

“La labor de un niño de 9, 10 años, en una banda es mínima en relación a la banda pero cumplen funciones importantes y los van captando. Los van incorporando. Y luego les van dando unas tareas”, explicó Briceño.

El especialista explica que este fenómeno se está dando en todo el país, pero se ve más claramente en la capital, Caracas, en otras ciudades importantes en el interior, como Maracaibo (estado Zulia), y en zonas fronterizas.

El informe, realizado por la organización de derechos humanos que previene la violencia y promueve el buen trato a la niñez y adolescencia, Cecodap, y el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), detalla también que en 2017 se cometieron 1.134 homicidios contra niños, niñas y adolescentes.

“Venezuela y la muerte de niños empieza a ocupar un lugar muy importante, así como los homicidios en general; hemos pasado a ocupar el primer o segundo lugar en América Latina”, afirma Briceño León.

La tasa de homicidios de niños entre 10 y 14 años sería de 5,1 por cada 100 mil habitantes, casi el doble que en Brasil y Colombia.

Otro dato revelador del informe es que 1969 niños y adolescentes estuvieron implicados en delitos en 2017.

De acuerdo con un informe, 60% de las víctimas de homicidios en 2017 fueron menores de 18 años, quienes paradójicamente, son también victimarios, pues 61 % de los delitos perpetrados el año anterior fueron cometidos por adolescentes.

Además del homicidios, el informe registra que los menores de edad en Venezuela durante 2017 también fueron víctima de violencia estructural (4.852), accidentes (1.206), violencia en las familias (614), violencia institucional (349), abuso sexual (341), la violencia autoinfligida (34) y los hechos en los cuales los niños o adolescentes son sujetos activos de la violencia contra otras personas o de la violación de la normativa legal (1969).

Con información de Adriana Núñez Rabascall / La Voz de América

