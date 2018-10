Ofrecen recompensa para ubicar a ladrón de computadora

Por Erick Colop |

El propietario de un comercio, en la zona 1 de Quetzaltenango, donde fue grabado un sujeto robando una computadora, ofrece una recompensa por información que pueda ayudar a ubicar y capturar al delincuente y recuperar su laptop.

“Esperamos el apoyo para capturar a este sujeto y tener un precedente, y también recuperar el bien que es de mucho valor”, dijo el propietario del comercio Trova Rock, ubicado en la 13 avenida, zona 1 de Xela.

El sujeto ingresó al comercio el viernes reciente y aprovechó que la encargada desarrollaba labores en la cocina para robar la computadora.

Se observa en el vídeo que el sujeto es sorprendido por la encargada del negocio; sin embargo, el maleante logró escapar.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.