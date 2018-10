Oficina de antecedentes policiales aún no será trasladada a nueva comisaría

Por Erick Colop |

Genaro Cifuentes, jefe de la Comisaría 41 de la Policía Nacional Civil (PNC) en Quetzaltenango, explicó que aún organizan aspectos técnicos para que la oficina donde se extienden los antecedentes policiales sea trasladada a la sede, en San José Chiquilajá, donde está la nueva comisaría regional

“Eso lo daremos a conocer en los próximos días, porque aún restan algunos aspectos técnicos”, dijo Cifuentes.

El traslado podría desarrollarse en noviembre; sin embargo, no se ha oficializado la información por parte de las autoridades de la Comisaría 41.

El documento de carencias de antecedentes policiales seguirá extendiéndose, de momento, en la 13 avenida, zona 1 de Xela.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.