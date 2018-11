Ocho establecimientos de Quetzaltenango reciben certificación de calidad educativa

Por Carlos González |

Este martes, la Dirección General de Acreditación y Certificación del Ministerio de Educación (Mineduc) entregó la certificación de calidad educativa a ocho establecimientos de Quetzaltenango.

Los establecimientos educativos que recibieron la certificación son:

• Escuela Oficial Rural Mixta José Joaquín Palma.

• Escuela urbana Mixta, Colonia San Antonio.

• Colegio Dr Rodolfo Robles

• Encarnación Rosal

• Centro Educativo Los Altos

• Escuela Oficial Mixca de Barrio Nuevo, Salcaja.

• Escuela de Párvulos Santa María de Jesús Zunil.

• Escuela Oficial de Párvulos de la colonia la Colina.

