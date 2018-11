Niñas y niños podrán profesionalizarse en danza clásica

Por Shirlie Rodríguez |

Este año inició un proyecto piloto para profesionalizar a niñas en danza clásica. Esta iniciativa fue de las autoridades del Teatro Municipal y la Escuela Municipal de Danza.

Vanesa Rivera, directora del Teatro Municipal, menciona que en el país solo existen dos escuelas de este tipo y están en la capital, por ello, se vieron en la necesidad de abrir este espacio para que las niñas tengan un programa completo de profesionalización, el cual consta de nueve años de carrera.

Rivera menciona que este año salió el primer grupo de niñas, pero se abrirá otro grupo para el primer año (2019) para que más niñas participen en esta academia que busca formarlas en técnica, disciplina y sean profesionales en este baile.

Para el primer año son 17 niñas las que iniciaron el proceso y para cuando concluyan se graduarán de Bachiller en Arte, especializadas en danza. En el 2019 se recibirán a más participantes entre 9 a 11 años, además serán admitidos niños.

