Nicaragua iniciará “teleclases” ante ausencia de estudiantes por COVID-19

Luego de meses de ausencia de los estudiantes en los colegios públicos de Nicaragua debido a la pandemia del COVID-19, el asesor presidencial en asuntos educativos Salvador Vanegas, anunció que el Ministerio de Educación iniciará a partir del primero de julio el sistema de teleclases, con el objetivo de reforzar y nivelar a los estudiantes de los colegios públicos.

“De tal manera que los estudiantes en sus casas tengan por televisión educativa: material audiovisual, teleclases en vivo, para reforzamiento escolar para ocupar algunas horas del receso escolar para afianzar los conocimientos”, dijo el funcionario público.

“Se ha trabajado intensivamente las últimas semanas en la nivelación y reforzamiento académico y avance de cara a hacer un buen cierre del primer semestre”, apuntó Vanegas.

Las clases serán difundidas por el sistema estatal de televisión que transmite en las frecuencias 6 y 15 de la televisión abierta de Nicaragua. Aarón Peralta director de estos canales dijo que las teleclases se transmitirán tres días a la semana.

“Teleclases que se van a impartir los días lunes, miércoles y viernes. Estas clases van a iniciar desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde”, apuntó Peralta.

El gobierno además entregará un bono económico a 58 mil maestros en conmemoración de su día, a la vez que se anunciaron actividades públicas para celebrar esta fecha.

¿Qué tan efectivo es el sistema de educación remota?

Según expertos la educación remota, que usa todos los medios: la computadora, la radio, la televisión, y los teléfonos puede ser muy efectiva dependiendo la planificación establecida para su implementación.

No obstante, la experta en Ciencias de la Educación Dra. María Josefina Vigil, dijo a la Voz de América que las clases remotas en condiciones de emergencia dejan una brecha de aprendizaje especialmente en los niños y niñas con menos recursos, por lo que recomienda establecer mecanismos que permitan reforzar estos aprendizajes al final de la pandemia.

Vigil considera que la medida llegó demasiado tarde y que será inefectiva mientras no se suspendan definitivamente las clases presenciales.

“Esta es una cosa que se debió hacer hace mucho tiempo, no ahorita. Eso se debió haber empezado hacer desde abril, y preparado a los maestros, y preparado las clases y preparado la infraestructura para esto. Mientras no haya vacuna a nivel universal hay que tomar un conjunto de medidas”, dijo la especialista.

Por el momento las teleclases serán solo un sistema de reforzamiento escolar y terminadas las vacaciones de medio año los estudiantes de los centros públicos deberán volver a las aulas de sus establecimientos escolares.

Lo que suma otro problema, según la especialista, ya que mientras no se suspendan definitivamente las clases presenciales los maestros “se mueven en dos aguas”, ya que no pueden dedicarse a planificar las clases remotas porque tienen que estar pendiente y presentes en los centros escolares donde la ausencia ha superado hasta el 70% según organismos no oficiales.

Mientras exministros de salud, como Carlos Tünnermann Bernheim, han criticado la medida oficial de mantener los centros educativos abiertos, pues esto argumenta, expone a estudiantes y docentes al contagio de la COVID-19.

A las críticas, también se han sumado los sindicatos de maestros independientes que aseguran que el Ministerio de Educación no les ha brindado las herramientas necesarias para protegerse de la pandemia.

Con información de Daliana Ocaña / La Voz de América