Mujer condenada por ser cómplice de extorsión

Por Shirlie Rodríguez |

Elsy Clemencia Tin Tucux enfrentaba juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango, debido a que el Ministerio Público (MP) la acusaba de cometer el delito de extorsión en grado de complicidad.

El juez a cargo de escuchar y recibir la prueba indicó que, luego de escuchar a testigos y verificar los datos, se halló culpable a Tin Tucux, por ello, fue condenada a seis años inconmutables en prisión.

Según la investigación del MP Tin Tucux, junto a otro individuo no identificado, extorsionaban a un comerciante y a su hija, a quien por medio de llamas telefónicas, le exigían Q10 mil para no dañar a su familia.

Las víctimas indicaron que no tenían la cantidad exigida, y luego de una negociación, acordaron que les depositarían Q2 mil a la cuenta de la condenada.

Tin Tucux fue a retirar los Q2 mil que le depositaron, producto de las extorsiones, y en ese momento fue capturada por agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC).

Aún falta la audiencia de reparación digna en donde se definirá si la mujer debe hacer algún pago para resarcir el daño ocasionado a las víctimas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.