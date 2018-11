Mujer acusa a médico de procedimiento quirúrgico perjudicial

Por Shirlie Rodríguez |

En el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango se desarrolla un juicio en contra del médico Julio Manuel Fuentes Escobar, quien es acusado de dos delitos. Esta semana el Ministerio Público (MP) presentó las pruebas en el caso.

Según la acusación del MP, una mujer acudió con Fuentes Escobar, quien indicaba que era cirujano plástico, para que la operara de las mamas y genitales. La cirugía fue en un hospital privado en Quetzaltenango.

Según la denuncia de la mujer y las investigaciones del MP, la práctica médica fue defectuosa, situación que causó daño en la salud de la mujer.

La afectada presentó reportes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales indican que fue inhabilitada de sus labores diarias por 60 días. Por este hecho, ella acusa al médico del delito de lesiones culposas.

En este caso existe un segundo hecho, pues el MP acusa a Fuentes de no tener el título para ejercer la profesión de cirujano plástico, porque su especialidad es la ginecología.

Estos hechos se reportaron en mayo del año pasado y desde ese entonces, Fuentes se encuentra libre por medidas sustitutivas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.