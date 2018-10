MP: Restos humanos localizados en cementerio de Xela no fueron extraídos de tumba

Por Erick Colop |

El domingo reciente, en el Cementerio General de Xela fueron halladas dentro de una bolsa plástica dos manos y un cráneo. Investigadores del Ministerio Público (MP) indicaron que desarrollaron diligencias y descartan que los restos fueron extraídos de alguna tumba.

La coordinadora de la unidad que investiga delitos contra la vida de la Fiscalía Distrital del MP en Quetzaltenango, Claudia Citalán, explicó que se desarrolló una diligencia para ubicar vestigios de tumbas profanadas; sin embargo, no se halló ninguna evidencia.

Los restos fueron trasladados a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se harán exámenes de ADN para establecer a quién le pertenecían.

Según Citalán, existen varias denuncias en la Fiscalía de personas desaparecidas, al igual que alertas de menores de edad, por ello, esperan que familiares puedan acercarse para someterse a cotejos y exámenes de ADN.

