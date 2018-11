MP desarrolla operativos en Olintepeque por funcionamiento de radio ilegal

Por Oswaldo Cop |

Investigadores del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollaron dos allanamientos en Olintepeque, Quetzaltenango.

Las fuerzas de seguridad arrestaron a Beery Rodríguez Nolasco, de 31 años; José Luis López González, 64, y Andrés Alberto Alvarado Poroj, 54, quienes fueron ubicados en uno de los inmuebles allanados.

Los elementos de la PNC y MP decomisaron un transmisor, un procesador de audio, una consola mezcladora, un CPU, un regulador, un divisor de dos antenas de radiodifusión, dos cables coaxiales para conectar radiodifusión transmisor, documentos y seis recibos foliados de la radio.

Los tres fueron puestos a disposición del Juzgado correspondiente para solventar su situación legal.

