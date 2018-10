Motorista muere arrollado en la ruta de Xela a Olintepeque

Por Shirlie Rodríguez |

Eliseo Vicente Hernández, de 41 años, murió arrollado este viernes en la madrugada en la ruta que conecta Xela con Olintepeque.

Según la versión de testigos, el vehículo chocó de forma directa contra la motocicleta que conducía Hernández, quien quedó sobre la carretera y la motocicleta fue arrastrada unos 100 metros.

El auxiliar fiscal del Ministerio Público (MP), Jonathan Reyes, mencionó que el cuerpo tiene varias heridas y fue enviado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) donde esperarán la llegada de familiares.

Durante el tiempo que duró la recolección de evidencias en la escena, la Policía Nacional Civil (PNC) no desarrolló trabajo preventivo, situación que provocó otro accidente en el lugar. Dos vehículos colisionaron y el responsable se dio a la fuga.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.