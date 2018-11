Monitorean actividad del volcán de Fuego

Por Oswaldo Cop |

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) continúan la vigilancia en el volcán de Fuego, que en los últimos días ha presentado un leve incremento en sus explosiones.

Autoridades del Insivumeh informaron que el volcán ha presentado por hora un promedio de 10 a 15 explosiones, entre débiles y moderadas.

En las comunidades de Yepocapa, Chimaltenango, se reportó la caída de finas partículas de ceniza. Las autoridades indicaron que el incremento de explosiones puede ser el inicio de una nueva fase eruptiva.

Conred informó que han socializado la información con las comunidades cercanas al volcán, por medio de visitas que ha hecho su personal.

Insivumeh y Conred recomendaron a la población estar atenta a la información oficial que ellos brinden y evitar llevarse de rumores.

La Conred recomendó a las personas que utilizan la Ruta Nacional 14 que estén atentos, porque debido a la actividad del volcán puede reportarse descensos de material volcánico y lahares, estos últimos causados por las lluvias.

