MINTRAB y Gobernación de Quetzaltenango, en campaña “No te dejes engañar”

Con información de Carlos González.

Quetzaltenango. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Guatemala, con Gobernación Departamental, trabajan en la campaña “No te dejes engañar” en la que cual se informa sobre la gratuidad del Programa del Aporte Económico al Adulto Mayor y las estafas que sufren algunos adultos por falsos gestores.

En la conferencia revelan que un exempleado, Eduardo Yax, realizó cobros ilegales. Yax ya no labora en el ministerio antes referido desde hace 6 meses.

