MINEDUC ordena dejar de utilizar máquinas de escribir a las academias de mecanografía

Con información de Oswaldo Cop.

Quetzaltenango. El Ministerio de Educación de Guatemala (MINEDUC) gira instrucción a las academias de mecanografía, para que dejen de utilizar maquinas de escribir y se adapten al uso de computadoras, a partir del ciclo escolar 2019.

El titular de la Dirección Departamental de Educación (DIDEDUC) Quetzaltenango , Carlos lópez , explica; “buscamos que ellos también se adapten y mejoren, para que los estudiantes estén a la vanguardia en temas de computación, y que se cumpla el CNB”.

El MINEDUC también tiene planificado dotar de computadoras a escuelas del departamento quetzalteco.

