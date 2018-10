México pide a ONU ayuda para procesar migrantes de caravana

México comenzó a procesar la solicitud de refugio político a integrantes de la caravana de más de 3.000 migrantes hondureños interesados en instalarse en el país, justo después que las autoridades mexicanas solicitaran ayuda a la ONU, a través de ACNUR, para hacer frente a la situación.

La mayoría de los migrantes, -entre ellos mujeres y niños-, buscan llegar a EE.UU., pese a las advertencias del presidente Donald Trump de desplegar tropas y cerrar la frontera sur si México no toma medidas para contener el paso de grandes grupos de migrantes provenientes desde Guatemala, Honduras y El Salvador.

Trump ha dicho también que podría restringir la ayuda a estos países si no contienen el flujo migratorio en curso.

Los migrantes se congregaron el jueves en una localidad fronteriza guatemalteca, separada de México por el enlodado río Suchiate.

Los primeros llegaron a Tecún Umán en buses en la madrugada del jueves, y el resto de la caravana entró en la localidad a pie y bajo un aguacero a última hora de la tarde y por la noche. Cientos caminaron hasta la orilla del río, donde cantaron los himnos nacionales de Honduras y Guatemala, informó AP.

México solicitó ayuda a ACNUR

El gobierno de México solicitó ayuda el jueves a la Organización de las Naciones Unidas, a través de ACNUR, para procesar las solicitudes de refugio que puedan gestionar los integrantes de la caravana de migrantes, que se encuentran en camino hacia México.

El ministro de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray se reunió con el secretario general de la ONU, António Guterres, quien expresó su “voluntad plena” de asistir con lo que sea necesario a México.

“El Alto Comisionado para Refugiados (ACNUR) de Naciones Unidas tiene autonomía en la materia, pero el Secretario General hará sus mejores esfuerzos y las consultas pertinentes para asegurar que ACNUR participe de una manera constructiva y eficaz en la atención de estos migrantes”, aseguró Videgaray.

Videgaray informó que han solicitado que ACNUR asista el trabajo de la Comisión para los Refugiados de México en la identificación y procesamiento de las solicitudes, así como para evaluar y dictaminar de manera coordinada las peticiones de todos aquellos que opten por permanecer en México.

Los cientos de migrantes salieron el pasado sábado de Honduras huyendo de la violencia y la pobreza en sus países. Videgaray dijo el jueves que el primer contingente de migrantes se encuentra en Guatemala y todavía no habían pasado a territorio mexicano.

El canciller mexicano señaló que espera que se encuentren soluciones permanentes “para una vida mejor” de estos migrantes que están arriesgando sus vidas por lo que convocó a toda la comunidad internacional.

“Este esfuerzo debe tener como principal objetivo generar desarrollo, paz y estabilidad en los países que integran el Triángulo Norte. Seguiremos trabajando con Naciones Unidas y de manera cercana con nuestros hermanos de América Central”, aseguró Luis Videgaray.

Videgaray también advirtió que los migrantes que no cumplan con las leyes migratorias de México serán deportados a sus países de origen.

Antes de reunirse con Guterres, el ministro de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, declaró que la prioridad de su gobierno es salvaguardar los derechos humanos y la dignidad de todos los migrantes.

“Solicitamos la intervención y el apoyo de Naciones Unidas para que la determinación de las solicitudes de refugio se realice de manera transparente con el apoyo de la comunidad internacional”, dijo Luis Videgaray.

Sobre las advertencias del presidente Donald Trump de que cortaría los fondos a los países centroamericanos y a México de no controlar el paso de migrantes ilegalmente a EE.UU., el canciller Videgaray señaló que hay que tomar el comentario “dentro del contexto”, considerando que EE.UU. está en pleno proceso electoral y que no se le debe dar mayor importancia.

“Lo que nos importa son los migrantes”, reiteró Luis Videgaray.

Por su parte, en un comunicado de prensa, Michael R. Pompeo, Secretario de Estado de Estados Unidos, indicó que celebran la declaración del Gobierno de México de buscar cooperación con ACNUR y reiteró el apoyo norteamericano: “Los Estados Unidos están dispuestos a ayudar al Gobierno de México y al ACNUR en este esfuerzo”.

Con información de La Voz de América

