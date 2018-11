México: caravana de migrantes acechada por el crimen organizado

Después de que la caravana de migrantes se dividiera en tres para poder llegar a Ciudad México, la primera de estas y la que más cercana se encuentra a a Ciudad de México fue acechada por delincuentes y traficantes de personas durante su paso por la ciudad de Veracruz, una de las más peligrosas del país.

Los intergrantes de la primera caravana migrante, integrada en su mayoría por hondureños, llegaron este sábado al estado de Puebla, ubicado a solo 120 kilómetros de la Ciudad de México. Sin embargo, antes tuvieron que atravesar, Isla en Veracruz, uno de los estados más peligrosos del país que cerró el año con 13 mil 738 homicidios dolosos, cifra más alta para un periodo idéntico al menos desde 1997.

El sacerdote y activista Alejandro Solalinde, quien dirige desde 2007 el albergue para migrantes, Hermanos en el Camino, denunció que ante la presión del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, el gobernado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, incumplió la promesa de transportar a los migrantes en vehículos dejándolos a su suerte. Así, alertó que delincuentes y miembros del crimen organizado han empezado a acechar a los migrantes en una de las ciudades más inseguras del país.

La segunda caravana llega a Pijijiapan

Mientras tanto, la segunda caravana de migrantes, que ingresó a México el lunes, llegó este sábado a Pijijiapan desde Mapastepec, en el sureño estado de Chiapas. Este grupo va acompañado del dirigente de la organización Pueblos sin Fronteras, Irineo Mújica, quien organizó a las familias para que abordaran con orden vehículos de transporte público, particulares y de carga. Mújica, un activista mexicano, dijo que la primera y la segunda caravana se reunirán en Ciudad de México, aunque no hay un día previsto para el encuentro.

Por su parte, la tercera caravana, que cruzó el viernes el río Suchiate, que divide a México y Guatemala y que está integrada por unas 2.000 personas, permanece en la localidad de Metapa de Domínguez, ubicado sobre la carretera que lleva a Tapachula, en Chiapas. La lluvia que cayó por la noche no les permitió avanzar porque sus pocas pertenencias se mojaron. La iglesia de la localidad les ofrece alimentos mientras secan sus pertenencias.

Con información de Radio Francia Internacional

