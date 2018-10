Mesero enfrenta juicio por robar en restaurante donde laboraba

Por Shirlie Rodríguez |

Víctor Pérez Cosiguá laboraba en un restaurante, donde fue detenido porque intentaba robar dinero del interior del mismo. Esta semana inició el debate en su contra en el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango.

Según la acusación del Ministerio Público (MP), el sindicado trabajaba como mesero de primer ingreso en un restaurante en la avenida Las Américas, donde intentó sacar dinero de las cajas del lugar.

Al momento que intentaba escapar por una de las ventanas, dos guardias de seguridad se percataron del hecho y lo detuvieron. Al momento de su detención, se determinó que llevaba Q2 mil en efectivo.

El sindicado, originario de El Palmar, Quetzaltenango, fue entregado a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP). Se conoce que Pérez llegó al restaurante para conocer el lugar y determinar dónde se ubicaba el dinero.

Pérez Cosiguá es acusado del delito de hurto agravado en grado de tentativa y tiene medidas sustitutivas (no está en prisión).

