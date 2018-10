Menor de edad hallada sin vida en La Esperanza tenía activada alerta Alba-Keneth

Por Erick Colop |

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) confirman que identificaron el cadáver hallado el sábado reciente, en La Esperanza, Quetzaltenango.

La víctima mortal es Mercy Yadhira Choz Canel, de 14 años, quien tenía activada una alerta Alba-Keneth.

De acuerdo a la alerta, desapareció el 25 de octubre en el barrio La Transfiguración, zona 1 de Quetzaltenango.

La investigación preliminar de la PNC es que ella estaría relacionada a un grupo de pandilleros, pero este extremo no ha sido confirmado.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) indicó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

