Melania Trump llega a Malawi en su gira por África

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, llegó a Malawi el jueves, en la segunda etapa de su gira por cuatro naciones de África.

Se espera que la señora Trump visite el jueves a niños en una escuela primaria en la ciudad capital, Lilongwe, seguida de una reunión con Gertrude Maseko, su contraparte de Malawi.

La esposa del presidente Donald Trump pasó el miércoles, su segundo día de su viaje de buena voluntad a África visitando un antiguo centro de detención de esclavos el miércoles en la costa de Ghana.

La primera dama de Estados Unidos depositó una ofrenda floral en una fortaleza de esclavos del siglo XVII en Ghana, donde se mostró emocionada en medio de la gira que realiza a África sin su esposo el presidente Donald Trump. Su viaje concluye el 6 de octubre.

En su cuenta en Twitter, la señora Trump calificó de “impactante” los dos días de visita en Ghana y agradeció la acogida.

“El segundo día en #Ghana fue tan impactante. Mi visita al castillo de Cape Coast fue un recordatorio solemne de un momento de nuestra historia que nunca se debe olvidar. Gracias a la Jefa Osabarima Kwesi Atta y otros jefes por la cálida bienvenida y ceremonia cultural. # FLOTUSinAfrica2018”, escribió en Twitter.

“Gracias #Ghana! La ceremonia de llegada, la visita al Ridge Hospital, el té en la Casa del Jubileo y el encuentro con los trabajadores en la Embajada de los EE. UU. Fue un primer día increíble. Gracias a @RAkufoAddo y a la gente de #Ghana por una visita tan memorable”, expresó en Twitter.

Al salir del castillo que alojó a esclavos que fueron sacados del país, la señora Trump dijo a periodistas: “Es muy emotivo … Nunca olvidaré (la) experiencia increíble y las historias que escuché”.

El castillo de Cape Coast, ahora un monumento que recibió el miércoles a Melania Trump, suele ser visitado por dignatarios mundiales. El predecesor de Trump, Barack Obama, estuvo en el sitio junto a sus esposa Michelle y sus dos hijas.

Medios que cubrieron la visita de la primera dama estadounidense informaron que caminó lentamente con un guía a través de varias alas, haciendo preguntas. Pasó por una hilera de cañones y descendió a un calabozo donde los esclavos varones estaban encadenados.

“Es realmente muy conmovedor”, dijo. “Las mazmorras que vi, es realmente algo que la gente debería ver y experimentar, y lo que sucedió hace muchos años, es realmente una tragedia”, dijo.

Tras pasar por la “puerta de no retorno”, colocó una corona cerca y se quedó solemnemente un rato en el sitio.

Con información de La Voz de América

