Meghan Markle y el príncipe Harry anuncian que serán padres

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, nieto de la reina Elizabeth II, está embarazada y espera el nacimiento de su primer hijo en la primavera de 2019, dijo el lunes el palacio de Kensington.

El niño o niña será el séptimo en la línea de sucesión al trono británico.

“Sus Altezas Reales aprecian todo el apoyo que han recibido de personas de todo el mundo desde su boda en mayo y están encantados de compartir esta feliz noticia”, dijo el palacio en un comunicado.

La pareja se encuentra actualmente en Australia realizando su primer viaje oficial fuera de Reino Unido.

Harry, de 34 años, hijo menor del heredero del trono, el príncipe Charles, se casó con la estrella de la televisión estadounidense Meghan Markle en mayo en una ceremonia que mezclaba la pompa tradicional británica con la herencia estadounidense.

Los medios británicos dijeron que se creía que Meghan, de 37 años, tenía aproximadamente 12 semanas de embarazo.

“Mis más sinceras felicitaciones al duque y la duquesa de Sussex por la feliz noticia de que esperan un bebé en la primavera”, dijo la primera ministra británica, Theresa May, en Twitter. “Deseando a todos lo mejor”.

Después de su llegada a Australia el lunes, la pareja fue acompañada en una caravana a la residencia del Gobernador General de Australia en la costa norte de Sydney.

Con información de La Voz de América

