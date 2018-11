Masiva visita de quetzaltecos en el Cementerio General

Por Oswaldo Cop |

Este jueves 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, miles de quetzaltecos acuden al Cementerio General, en la zona 1 de Xela.

En el lugar se observan ventas de flores y alimentos, además de juegos mecánicos. En los alrededores del camposanto hay congestionamiento vehicular.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) brinda las siguientes recomendaciones:

☖ Colocar flores en arena mojada y evitar agua estancada.

☖ Evitar aglomeraciones.

☖ Protegerse de los cambios de clima.

☖ Vigilar a los niños.

