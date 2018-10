Más países analizan dar luz verde al uso de marihuana recreativa

Canadá fue el país más reciente en dar luz verde al consumo de marihuana, sumándose a la lista de un grupo de naciones que están flexibilizando las reglas sobre este y otros estupefacientes.

Fue Uruguay el primero en legalizar la marihuana en 2013. Hasta ahora, más de 30 estados han aprobado el uso medicinal de la hierba y nueve han aprobado el uso recreativo por parte de adultos.

“Beneficios fuera de las manos de los delincuentes. Protección para nuestros hijos. Hoy #cannabis está legalizado y regulado en todo Canadá#, escribió el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau en Twitter.

Países avanzan a su ritmo

México, devastado por la violencia de la lucha contra las drogas y por la corrupción, despenalizó la posesión de pequeñas cantidades de marihuana y otras drogas en 2009.

A partir de 2015, una serie de fallos de la Suprema Corte de Justicia mexicana sentó las bases para la legalización de la marihuana, al afirmar que la gente tiene el derecho a cultivar y distribuir la droga para su uso personal.

Funcionarios de ese país sostienen que impulsarán una legalización más amplia de la hierba. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien ganó las elecciones presidenciales en julio y cuyo partido controla ambas cámaras del Congreso, ha dado su visto bueno a la propuesta.

El expresidente mexicano, Vicente Fox, quien se describe como un soldado en la campaña mundial para legalizar la marihuana, se unió en los últimos meses a una junta directiva de la publicación sobre cannabis, High Times, para promover su agenda.

Nueva Zelanda es otro de los países en ese camino. A fines del año pasado, sus autoridades explicaron que podría autorizarse el uso medicinal de la marihuana. Para 2020 está planeado el desarrollo de un referendo sobre la posible legalización y regulación del consumo de la hierba entre los adultos.

La iniciativa avanza, no obstante hasta ahora la marihuana para uso recreativo sigue siendo ilegal y es motivo de sanciones que van desde una multa de 500 dólares por posesión, hasta 14 años en prisión por cultivarla o distribuirla.

Holanda, comenzó a permitir “cafeterías” que venden marihuana desde fines de la década de 1970.

Los cafés siguen siendo una atracción popular para los turistas, sobre todo en Ámsterdam, pero la marihuana sigue siendo ilegal en otras partes del país y los proveedores se han quejado de tener que acudir al mercado negro para obtenerla, dado que su cultivo está prohibido.

Eso podría empezar a cambiar, después de que el nuevo gobierno holandés se ha comprometido a implementar un programa de prueba, en el que dará permiso para distribuir marihuana a entre seis y 10 ciudades.

En Sudáfrica, la Corte Suprema falló en septiembre, permitiendo que los mayores de edad consuman y cultiven marihuana para consumo personal, en privado.

En Italia simpatizantes de reformas sobre la marihuana han promovido sin éxito su legalización durante años. Pero en 2016, entró en vigor una ley que legalizó la producción del cáñamo, una versión del cannabis con un nivel muy bajo de THC que tiene uso industrial.

Ahora las flores secas de esas plantas se venden en algunas tiendas, avivando la esperanza de otros cambios.

Es ilegal traer marihuana de Canadá: EE.UU.

Tras la legalización de la marihuana el miércoles en Canadá, EE.UU. lanzó rápidamente la advertencia a los que pudieron haberse ilusionado con la medida en el país vecino.

No obstante, el representante de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), Christopher Perry, dijo el miércoles a medios de comunicación que la nueva ley canadiense ha tenido pocos efectos en el flujo del tránsito en la frontera.

El funcionario indicó que los agentes fronterizos de EE.UU. continúan haciendo las mismas preguntas de siempre a los viajeros, y en general no harán preguntas de rutina sobre el consumo de la marihuana.

En EE.UU., Dakota del Norte y Michigan, someterán a votación proyectos de ley sobre la legalización de la marihuana para uso recreativo el próximo mes.

Dentro de EE.UU., políticos como el senador Ron Wyden, de Oregon, uno de los estados donde la marihuana está permitida, describió la prohibición como una “política fallida que desperdicia recursos y destruye vidas”.

“Ahora que nuestro vecino del norte abrió su mercado legal de cannabis, mientras más tardemos, más oportunidades económicas potencialmente significativas nos perderemos en Oregon y en otros estados a lo ancho y largo del país”, expresó en un comunicado.

Con información de La Voz de América

